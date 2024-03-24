“Синчук креативный на поле, очень хорошо работает с мячом, левая ножка хорошая, смело идет в обыгрыш, классно один в один работает. При этом добротно играет позиционно без мяча, отрабатывает на оборону.

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Думаю, за этим парнем будет бегать половина клубов УПЛ. Пацан в 17 лет стабильный игрок клуба Первой лиги", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Синчук – воспитанник Металлиста. В текущем сезоне провел за харьковчан 17 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Ныне вингер находится в составе сборной Украины U-19, с которой накануне в борьбе за выход на чемпионат Европы разбил Латвию со счетом 3:0. Transfermarkt оценивает его в 25 тысяч евро.

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