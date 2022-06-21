"Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями.

Вернидуб официально возглавил Кривбасс – специалист будет совмещать тренерскую работу с военной службой

А также это предоставит новые возможности в информировании и помощи Вооруженным Силам Украины", – отметил Вернидуб в комментарии пресс- службе Кривбасса .

56-летний специалист подписал с "красно-белыми" контракт на три года. Тренерскую работу Юрий Николаевич будет совмещать со службой в Вооруженных Силах Украины в Кривом Роге.

Напомним, карьеру тренера Вернидуб начинал в запорожском Металлурге, а дальше были Заря, Шахтер Солигорск и Шериф.