Вернидуб прокомментировал приход в Кривбасс: "Это предоставит новые возможности в информировании и помощи ВСУ"
Новоиспеченный главный тренер криворожцев Юрий Вернидуб лаконично поделился мнениями относительно подписания контракта с новичком УПЛ.
"Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями.
Вернидуб официально возглавил Кривбасс – специалист будет совмещать тренерскую работу с военной службой
А также это предоставит новые возможности в информировании и помощи Вооруженным Силам Украины", – отметил Вернидуб в комментарии пресс-службе Кривбасса .
56-летний специалист подписал с "красно-белыми" контракт на три года. Тренерскую работу Юрий Николаевич будет совмещать со службой в Вооруженных Силах Украины в Кривом Роге.
Напомним, карьеру тренера Вернидуб начинал в запорожском Металлурге, а дальше были Заря, Шахтер Солигорск и Шериф.
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