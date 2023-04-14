Уже на 4-й минуте Гончар протянул мяч до штрафной соперника и отдал Вишневскому, который не испортил усилий партнера. Поединок оказался очень бедным на моменты, но богатым грубостью. Денис Шурман раздал 8 желтых – по 4 каждой команде.

Кривбасс сенсационно уступил Минаю: Вернидуб страдает от слабой атаки, еврокубки отдаляются

После финального свистка второй "горчичник" получил и Юрий Вернидуб, свирепствовавший из-за момента на 73-й минуте. Кравчук заметно толкнул Микитишина в спину, за что игроки Кривбасса требовали пенальти. Шурман не послушал и выписал Капичу предупреждение за протесты. Минай удержал победу, которая позволила покинуть зону вылета, а вот Кривбасс упустил возможность подтянуться к битве за еврокубки.