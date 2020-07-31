Шахтер Вернидуба вырвался в единоличные лидеры – команда украинца имеет сумасшедшую беспроигрышную серию в Беларуси

Солигорский Шахтер обыграл Слуцк в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 20 тур

Слуцк – Шахтер С – 0:2

Голы: Архипов, 25 (п), Антич, 62

Реал проводит кадровую чистку: Лунин – уникальный случай, будущее Кубо и Едегора

Команда Юрия Вернидуба продолжает бороться за чемпионство в Беларуси. В матче очередного тура тамошнего первенства команда украинского специалиста обыграла Слуцк, забив по голу в каждом из таймов.

Эта победа стала для солигорского клуба второй подряд, а беспроигрышная серия команды насчитывает 15 матчей в чемпионате. Последний раз "горняки" проигрывали еще 14 апреля этому же Слуцку.

Благодаря этой победе Шахтер набрал 40 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Правда, БАТЭ, который отстает на три очка, свой матч 20-го тура проведет позже.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ