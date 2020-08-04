Миколенко заинтересовал 2 клуба из топ-лиг, его хочет титулованный тренер АПЛ для ЛЧ – Динамо просит "заоблачную цену"

Динамо все же рискует потерять одного из лидеров в летнее межсезонье. Виталий Миколенко получил предметный интерес от двух клубов, которые в последнее время возглавлял Карло Анчелотти.

Накануне Игорь Цыганик сообщил, что переговоры о трансфере Миколенко с Динамо ведет европейский гранд. Итальянские СМИ несколько проливают свет на перспективы Виталия. Джанлука Витале, который специализируется на трансферных слухах, пишет для ArenaNapoli, что в техническом плане левый защитник сборной Украины очень нравится неаполитанскому клубу, который в этом году стартует на групповом этапе Лиги Европы.

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Проблема в том, что Наполи не желает платить огромную сумму за игрока, которого видит лишь резервистом для португальца Марио Руя. Итальянские журналисты сообщают, что Динамо требует за 21-летнего украинца 12-15 миллионов евро. Скауты победителя Кубка Италии 2020 следили за динамовцем в прошлом сезоне, но руководство считает, что это слишком высокая цена за игрока, которого ждут в команде Гаттузо туманные перспективы, если говорить об основе.

Кроме этого, в Италии уверяют: Миколенко может присоединиться к Эвертону, если тот продаст Люка Диня летом. "Ириски" выделили серьезный трансферный бюджет на это лето, демонстрируют большие амбиции (долгосрочная цель – выход в ЛЧ), но в последнее время их связывали с левым защитником Регилоном, которого готов продать Реал.

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Карло Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов, брал золото 4-х топ-чемпионатов, но пока что очень далек даже до попадания с ливерпульским клубом в еврокубки. Эвертон финишировал в таблице АПЛ 2019/20 на 12-м месте, хотя итальянца может оправдать тот факт, что он пришел в команду только зимой. Экс-наставник Челси, Баварии, Реала и ПСЖ также тренировал Шевченко в золотые годы Милан, а вот с Наполи у Карлетто не слишком получилось.

Отметим, что по системе гол плюс пас Миколенко замкнул топ-5 игроков Динамо в завершившемся сезоне (4+6 во всех турнирах), выдав свой рекордный год. Трансфермаркт оценивает его стоимость в 9 млн евро.

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