Украинский специалист Юрий Вернидуб подогрел слухи о своем назначении в Кривбасс.

Криворожская команда провела товарищеский поединок с ВПК-Агро, уступив с минимальным счетом. Единственный гол с пенальти забил Олег Кожушко.

Вернидуб дал предварительное согласие возглавить Кривбасс, – журналист

По информации Footboom, за этой игрой внимательно следил Юрий Вернидуб. В прессе 56-летнего специалиста называют будущим главным тренером Кривбасса. Эта должность стала вакантной после отставки Александра Бабича в начале июня.

К слову, Юрий Вернидуб в конце февраля вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. Последним местом работы специалиста был молдавский Шериф, уже объявивший о завершении сотрудничества.

Россия напала на Украину: брат звезды Динамо исчез в Мариуполе, место проведения УПЛ и ЛЧ (LIVE)