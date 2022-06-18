Вернидуб посетил товарищеский матч Кривбасса, – СМИ
Украинский специалист Юрий Вернидуб подогрел слухи о своем назначении в Кривбасс.
Криворожская команда провела товарищеский поединок с ВПК-Агро, уступив с минимальным счетом. Единственный гол с пенальти забил Олег Кожушко.
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По информации Footboom, за этой игрой внимательно следил Юрий Вернидуб. В прессе 56-летнего специалиста называют будущим главным тренером Кривбасса. Эта должность стала вакантной после отставки Александра Бабича в начале июня.
К слову, Юрий Вернидуб в конце февраля вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. Последним местом работы специалиста был молдавский Шериф, уже объявивший о завершении сотрудничества.
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