Карьера Александра Бабича в криворожском клубе была недолгой. "Кривбасс" с украинцем уже простился.

Контракт 43-летнего тренера заканчивается 30 июня. Стороны по обоюдному согласию решили его не продлевать, сообщает официальный сайт "красно-белых" .

Вернидуб может возглавить Кривбасс

Вместе с коучем Кривбасс покидает его тренерский штаб: Владимир Белаков, Александр Лавренцов, Артем Филимонов и Александр Малахов. Бабич возглавил криворожцев 2 октября прошлого года и не проиграл во главе команды ни одного официального матча (6 побед и 3 мира).

По итогам незавершенного из-за войны сезона Первой лиги 2021/22 Кривбасс занял вторую строчку и поднялся в УПЛ после девяти лет перерыва.

"Заслуга Сан Саныча и его тренерского штаба в этом историческом успехе Кривбасса переоценить невозможно. Они навсегда вписали свои имена в историю криворожского футбола и могут считать себя частью большой семьи Кривбасс", – написала пресс-служба.

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