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Вернидуб попытается взять реванш у команды Милевского: онлайн-трансляция матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск

19:04 58 Читати українською
Вернидуб попытается взять реванш у команды Милевского: онлайн-трансляция матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск
Юрий Вернидуб и Артем Милевский / Фото Прессбол

Вашему вниманию видео центрального матча 6-го тура чемпионата Беларуси.

Поединок 6-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест – Шахтер Солигорск стартует 25 апреля в 19:00.

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Действующий чемпион турнира неуверенно начал новый сезон, команда Артема Милевского после 5-ти туров находится на 13-й строчке. Сразу за Динамо расположился солигорский Шахтер во главе с Юрием Вернидубом.

Напомним, эти соперники недавно встречались в финал Кубка Беларуси, где сильнее оказались игроки Динамо (2:0).

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Видеоновости Украинцы за рубежом Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Мир Артем Милевский Артем Милевский Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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