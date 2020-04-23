"Я столько не выпью": Поворознюк не планирует приглашать Милевского в Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк не намерен осуществлять подписание экс-нападающего сборной Украины Артема Милевского.

По словам владельца Ингульца, он даже не осмелится сделать такое предложение форварду, который сейчас выступает за белорусское Динамо Брест.

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"Я столько не выпью, чтобы пригласить Милевского в мою команду. Не буду в таком состоянии, чтобы решиться на такой шаг. Я не говорю, что он алкоголик", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

К слову, Ингулец ушел на зимний перерыв в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. Команда из Петрово только на два пункта отстает от лидера и всерьез претендует на выход в УПЛ.

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