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"Я столько не выпью": Поворознюк не планирует приглашать Милевского в Ингулец

21:00 60 Читати українською
"Я столько не выпью": Поворознюк не планирует приглашать Милевского в Ингулец
Артем Милевский / фото из соцсетей

Президент Ингульца Александр Поворознюк не намерен осуществлять подписание экс-нападающего сборной Украины Артема Милевского.

По словам владельца Ингульца, он даже не осмелится сделать такое предложение форварду, который сейчас выступает за белорусское Динамо Брест.

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"Я столько не выпью, чтобы пригласить Милевского в мою команду. Не буду в таком состоянии, чтобы решиться на такой шаг. Я не говорю, что он алкоголик", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

К слову, Ингулец ушел на зимний перерыв в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. Команда из Петрово только на два пункта отстает от лидера и всерьез претендует на выход в УПЛ.

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Артем Милевский Артем Милевский Первая лига Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
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