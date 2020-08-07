Вернидуб отримав приз найкращому тренеру місяця в Білорусі

Білоруська федерація футболу (АБФФ) методом опитування провідних спортивних видань країни визначила найкращого тренера чемпіонату Білорусі за підсумками липня.
Яремчук і Безус борються за звання автора найкращого гола сезону в Генті
Серед чотирьох кандидатів половина видань віддала свою перевагу наставнику солігорського Шахтаря Юрію Вернидубу. Український фахівець випередив конкурентів, набравши 35 балів із 48 можливих.
Зазначимо, що в липні команда українського фахівця здобула чотири перемоги та один раз зіграла унічию. Після 21-го туру солігорський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши 43 очки.
Шахтар Вернидуба дотиснув Динамо Мілевського та Хачеріді – "гірники" втримують лідерство чемпіонату Білорусі