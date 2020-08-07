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Вернидуб отримав приз найкращому тренеру місяця в Білорусі

11:54 - Читать на русском
Вернидуб отримав приз найкращому тренеру місяця в Білорусі
Юрій Вернидуб (праворуч) / фото: ФК Шахтар С

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб отримав відзнаку за свою роботу в Білорусі.

Білоруська федерація футболу (АБФФ) методом опитування провідних спортивних видань країни визначила найкращого тренера чемпіонату Білорусі за підсумками липня.

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Серед чотирьох кандидатів половина видань віддала свою перевагу наставнику солігорського Шахтаря Юрію Вернидубу. Український фахівець випередив конкурентів, набравши 35 балів із 48 можливих.

Зазначимо, що в липні команда українського фахівця здобула чотири перемоги та один раз зіграла унічию. Після 21-го туру солігорський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши 43 очки.

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Теги
Світ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Юрій Вернидуб Білорусь Українці за кордоном
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