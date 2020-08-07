toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ

Яремчук и Безус борются за звание автора лучшего гола сезона в Генте

11:06 - Читати українською
Яремчук и Безус борются за звание автора лучшего гола сезона в Генте
Яремчук и Безус / фото: Гент

Бельгийский Гент выбирает лучший гол сезона. Среди претендентов оказались два украинца.

Официальный сайт Гента объявил о начале голосования за лучший гол команды в прошлом сезоне. Среди шести номинантов – два украинца, Роман Безус и Роман Яремчук. Проголосовать можно здесь.

Яремчук забил за Гент во втором матче подряд – видео гола украинца

Бельгийцы отметили выстрел Романа Безуса в ворота Стандарта в 14-м туре (3:1) и завершение шикарной командной комбинации Романом Яремчуком в матче 7-го тура против Мехелена (3:0).

Добавим, что Безус в прошлом сезоне провел за Гент во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. В активе Яремчука 30 поединков, 17 голов и 4 ассиста.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

Гол Безуса:

Гол Яремчука:

blog_ava
Главные новости футбола 6 августа: стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы, Шахтер отпустил трех игроков
07:00
2009
Теги
Роман Роман Безус Гент Гент Бельгия Видеоновости Роман Роман Яремчук Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
22
мин
Ингулец
17:30
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?