Яремчук и Безус борются за звание автора лучшего гола сезона в Генте

Официальный сайт Гента объявил о начале голосования за лучший гол команды в прошлом сезоне. Среди шести номинантов – два украинца, Роман Безус и Роман Яремчук. Проголосовать можно здесь.

Яремчук забил за Гент во втором матче подряд – видео гола украинца

Бельгийцы отметили выстрел Романа Безуса в ворота Стандарта в 14-м туре (3:1) и завершение шикарной командной комбинации Романом Яремчуком в матче 7-го тура против Мехелена (3:0).

Добавим, что Безус в прошлом сезоне провел за Гент во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. В активе Яремчука 30 поединков, 17 голов и 4 ассиста.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

Гол Безуса:

Гол Яремчука: