Нападник Львова Жозе Вітор продовжить кар'єру у Шерифі, повідомляє офіційний сайт тираспольського клубу.

Львів підписав екс-форварда Чорноморця

Деталі контракту не розголошуються, відомо лише, що 23-річний бразилець перебрався у команду Юрія Вернидуба у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Вітор приєднався до Львова у лютому 2019 року. У складі "містян" забив 3 голи у 33 матчах. 2020-й провів у оренді в тбіліському Динамо. У травні 2021-го вирушив до норвезького Буде-Глімт, звідки наприкінці грудня повернувся до Львова. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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