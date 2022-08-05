Наставник криворожцев Юрий Вернидуб прокомментировал вылет Ворсклы из еврокубков и рассказал о цели своей команды в чемпионате.

"Прежде всего, хочу сказать хорошие слова в адрес Ворсклы. Да, они не смогли пройти дальше в квалификации Лиги Конференций, но были близки к этому. Такое бывает, они должны поскорее это забыть.

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Думаю, если все у них получится, то в следующем году они снова будут в еврокубках. Вместе с Кривбассом.

Мы еще работаем на сборах, у нас команда совсем новая, поэтому впереди очень много работы. К началу сезона у нас три недели. Сделаем все, чтобы подготовить команду к чемпионату еще лучше", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, по итогам прошлого сезона, не доигранного из-за начала полномасшабной войны, Кривбасс занял в Первой лиге второе место и завоевал право повышения в классе.

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