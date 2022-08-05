Наставник криворіжців Юрій Вернидуб прокоментував виліт Ворскли з єврокубків і розповів про ціль своєї команди у чемпіонаті.

"Перш за все, хочу сказати хороші слова на адресу Ворскли. Так, вони не змогли пройти далі у кваліфікації Ліги Конференцій, але були близькі до цього. Таке буває, вони повинні якнайскоріше це забути.

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Гадаю, якщо все у них вийде, то у наступному році вони знову будуть в єврокубках. Разом із Кривбасом.

Ми ще працюємо на зборах, у нас команда зовсім нова, тому попереду ще дуже багато роботи. До початку сезону у нас три тижні. Зробимо усе, аби підготувати команду до чемпіонату ще краще", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону, який не було дограно через початок повномасшабної війни, Кривбас посів у Першій лізі другу сходинку і завоював право підвищення у класі.

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