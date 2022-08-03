Товарищеский матч

Кривбасс – Ворскла – 2:3

Голы: Банада, 19, Зотько, 21 – Степанюк, 60, 78, Черныш, 90 (пен)

Этот матч представителей УПЛ был интересен еще и противостоянием Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника, работавших в свое время в луганской Заре. Старт игры был за Кривбассом – Банада и Зотько в середине первого тайма забили с интервалом в две минуты. К обеим головам приобщился Назар Волошин, арендованный у Динамо.

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Ворскла переломила ход игры уже после перерыва. Вышедший на замену Руслан Степанюк оформил дубль. Казалось, что игра завершится ничьей, но Татарков в своей штрафной сфолил против соперника. Дмитрий Черныш на 90-й минуте реализовал пенальти и принес драматичную победу команде Виктора Скрипника.

Напомним, Ворскла уже успела вылететь из Лиги конференций, уступив шведскому АИКу, а Кривбасс после несколько лет отсутствия вернулся в УПЛ.

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