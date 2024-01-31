Вернидуб ответил президенту УЕФА, который в очередной раз вступился за россиян
Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал заявления президента УЕФА Александера Чеферина, касающиеся отстранения россиян из спорта.
"Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жалко российских футболистов, постоянно намекает на возвращение команд рф в европейские соревнования. Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как российские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей.
"Россияне являются жертвами": Чеферин опозорился очередным заявлением об агрессорах
Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, не понимающие очевидные вещи. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и рано или поздно победим. Украинцы будут свободным народом, а не в ярме", – цитирует Вернидуба Украинский футбол.
Напомним, президент УЕФА регулярно отмечается антиукраинской риторикой. Чеферин несколько раз открыто поддерживал прямых конкурентов нашей сборной в борьбе за путевку на Евро-2024, а также постоянно пытается защищать спортсменов, прославляющих страну-террористку.
"Васю, за тобою приїхали" – мене посадили у "воронок" і повезли": захисник Карпат про Колиму, роботу на шахті і Юрчишина