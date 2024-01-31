"Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жалко российских футболистов, постоянно намекает на возвращение команд рф в европейские соревнования. Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как российские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей.

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Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, не понимающие очевидные вещи. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и рано или поздно победим. Украинцы будут свободным народом, а не в ярме", – цитирует Вернидуба Украинский футбол.

Напомним, президент УЕФА регулярно отмечается антиукраинской риторикой. Чеферин несколько раз открыто поддерживал прямых конкурентов нашей сборной в борьбе за путевку на Евро-2024, а также постоянно пытается защищать спортсменов, прославляющих страну-террористку.

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