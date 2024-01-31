"Я не можу зрозуміти цю людину. Нещодавно Чеферін заявив, що йому шкода російських футболістів, постійно натякає на повернення команд рф до європейських змагань. Нехай приїде в Україну і подивиться, що в нас коїться. Нехай побачить, як російські фашисти знищують мирну інфраструктуру та вбивають невинних людей.

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Мені здається, що в УЄФА сидять люди, які не розуміють очевидних речей. Але, незважаючи ні на що, ми все одно сильніші і, рано чи пізно, переможемо. Українці будуть вільним народом, а не в ярмі", – цитує Вернидуба Український футбол.

Нагадаємо, президент УЄФА регулярно відзначається антиукраїнською риторикою. Чеферін кілька разів відкрито підтримував прямих конкурентів нашої збірної у боротьбі за путівку на Євро-2024, а також постійно намагається захищати спортсменів, які прославляють країну-терористку.

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