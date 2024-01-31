Вернидуб відповів президенту УЄФА, який вкотре заступився за росіян
Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував заяви президента УЄФА Александара Чеферіна, які стосуються відсторонення росіян зі спорту.
"Я не можу зрозуміти цю людину. Нещодавно Чеферін заявив, що йому шкода російських футболістів, постійно натякає на повернення команд рф до європейських змагань. Нехай приїде в Україну і подивиться, що в нас коїться. Нехай побачить, як російські фашисти знищують мирну інфраструктуру та вбивають невинних людей.
"Росіяни є жертвами": Чеферін зганьбився черговою заявою про агресорів
Мені здається, що в УЄФА сидять люди, які не розуміють очевидних речей. Але, незважаючи ні на що, ми все одно сильніші і, рано чи пізно, переможемо. Українці будуть вільним народом, а не в ярмі", – цитує Вернидуба Український футбол.
Нагадаємо, президент УЄФА регулярно відзначається антиукраїнською риторикою. Чеферін кілька разів відкрито підтримував прямих конкурентів нашої збірної у боротьбі за путівку на Євро-2024, а також постійно намагається захищати спортсменів, які прославляють країну-терористку.
"Васю, за тобою приїхали" – мене посадили у "воронок" і повезли": захисник Карпат про Колиму, роботу на шахті і Юрчишина