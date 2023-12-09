– Игра оставила неоднозначные впечатления. Мы выигрывали 2:0, но упустили победу. Ничья с горьким привкусом. Мы сосредоточены на достижении наших целей. Главное сейчас – хорошо отдохнуть и зимой как следует подготовиться ко второй половине сезона.

– В первом тайме при счете 1:0 арбитр назначил пенальти. Затем отменил свое решение после консультации с коллегами по VAR. Что вы думаете по этому поводу?

– Не хотел бы комментировать действия арбитра, потому что он принимает решения. Да, конечно, где-то ошибается, где-то принимает правильные решения. В этой игре это не самое главное. У нас были некоторые проблемы сегодня, нам не удалось исправить их.

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– Соглашаетесь, что Кривбасс сегодня потерял два очка, ведь моментов хватало?

– Есть такое. Но это еще с какой стороны взглянуть на этот матч. Ведь концовка была за Зарей, можно так сказать. Надо было игру закрывать, ведь моменты были, да. Надо работать дальше, чтобы реализовывать свои шансы, чтобы не терять очки. Самое главное сейчас для нас – ментально подготовиться, ведь когда ведешь борьбу за высокие места, это очень большая психологическая нагрузка.

– Вы играли в Заре, другие некоторые наши футболисты тоже. И Юрий Николаевич провел там много лет в статусе главного тренера. Какая-то принципиальность для вас этого противостояния еще есть?

– Еще есть. Ведь, по большому счету, это родная для меня команда. Я многое отдал Заре. Переживаю за них, когда играют на евроарене. Желаю им удачи. Действительно, сильный соперник, есть классные футболисты в составе. Уверен, что Заря исправит ту ситуацию, которая у них сейчас сложилась.

– Если коротко подводить итоги первой половины сезона, то Кривбассу сколько бы поставили по 10-балльной шкале?

– Не хотел бы оценивать, ведь для этого есть главный тренер. Если вас интересует мое мнение, мы показали себя хорошо. Кривбасс идет шаг за шагом, но впереди у нас еще много работы, – цитирует Вернидуба-младшего пресс-служба Кривбасса.

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