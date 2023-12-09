– Гра залишила неоднозначні враження. Ми вигравали 2:0, але втратили перемогу. Нічия з гірким присмаком. Ми зосереджені на досягненні наших цілей. Головне зараз – добре відпочити та взимку як слід підготуватись до другої половини сезону.

– В першому таймі за рахунку 1:0 арбітр призначив пенальті. Потім скасував своє рішення після консультації з колегами на VAR. Що думаєте з цього приводу?

– Не хотів би коментувати дії арбітра, тому що він ухвалює рішення. Так, звісно, десь помиляється, десь ухвалює правильні рішення. У цій грі це не найголовніше. У нас були деякі проблеми сьогодні, нам не вдалось їх виправити.

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– Погоджуєтесь, що Кривбас сьогодні втратив два очки, адже моментів вистачало?

– Є таке. Але це ще з якого боку подивитись на цей матч. Адже кінцівка була за Зорею, можна так сказати. Треба було гру закривати, адже моменти були, так. Треба працювати далі, щоб реалізовувати свої шанси, аби не втрачати очки. Найголовніше зараз для нас – ментально підготуватись, адже коли ведеш боротьбу за високі місця, це дуже велике психологічне навантаження.

– Ви грали в Зорі, інші деякі наші футболісти також. І Юрій Миколайович провів там чимало років у статусі головного тренера. Якась принциповість для вас цього протистояння ще є?

– Ще є. Адже за великим рахунком це рідна для мене команда. Я багато віддав Зорі. Переживаю за них, коли грають на євроарені. Бажаю їм успіху. Дійсно, сильний суперник, є класні футболісти у складі. Впевнений, що Зоря виправить ту ситуацію, яка у них зараз склалась.

– Якщо коротко підбивати підсумки першої половини сезону, то Кривбасу скільки б поставили за 10-бальною шкалою?

– Не хотів би оцінювати, адже для цього є головний тренер. Якщо вас цікавить моя думка, то ми показали себе добре. Кривбас йде крок за кроком, але попереду у нас ще багато роботи, – цитує Вернидуба-молодшого прес-служба Кривбаса.

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