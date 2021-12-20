Накануне уже стало известно, что команду возглавит Станислав Черчесов. Сегодня об этом объявили на официальном сайте, не раскрыв детали сотрудничества.

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К слову, предыдущим местом работы 58-летнего специалиста была сборная России. Во главе своей национальной команды Черчесов дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, а на Евро-2020 команда не смогла выйти из группы. Летом его уволили.

Напомним, Ференцварош решил попрощаться с Петером Штегером из-за провала в еврокубках, где Ференцварош вылетел из ЛЧ в квалификации и стал последним в своей группе ЛЕ. В то же время, на перерыв в чемпионате Венгрии команда, за которую играет Александр Зубков, ушла зимним чемпионом.

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