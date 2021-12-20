Ференцварош официально назначил нового наставника – Зубкова будет тренировать Черчесов
Действующий чемпион Венгрии на старте зимнего перерыва объявил имя нового главного тренера.
Накануне уже стало известно, что команду возглавит Станислав Черчесов. Сегодня об этом объявили на официальном сайте, не раскрыв детали сотрудничества.
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К слову, предыдущим местом работы 58-летнего специалиста была сборная России. Во главе своей национальной команды Черчесов дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, а на Евро-2020 команда не смогла выйти из группы. Летом его уволили.
Напомним, Ференцварош решил попрощаться с Петером Штегером из-за провала в еврокубках, где Ференцварош вылетел из ЛЧ в квалификации и стал последним в своей группе ЛЕ. В то же время, на перерыв в чемпионате Венгрии команда, за которую играет Александр Зубков, ушла зимним чемпионом.
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