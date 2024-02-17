Напомним, 23-летний Снурницын отказался подписывать новый контракт с Зарей, за которую выступает уже третий сезон. За это защитник, который в 2019-м стал чемпионом мира U-20, был отправлен в молодежную команду и не поехал на сборы.

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Новый клубом Игоря Снурницына станет Кривбасс. Об этом сообщил Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

"Вы помните, что три игрока Зари сейчас бегают и тренируются с командой U-19. Это Алефиренко, Нагнойный (они уже подписали предварительные контракты с Колосом и Металлистом 1925 соответственно).

Третий игрок – Игорь Снурницын. Кривбасс, по моей информации, подписал предварительный контракт с Игорем Снурницыным. Он вступит в силу летом", – отметил Спиваковский.

К слову, Кривбасс завершил первую часть сезона лидером УПЛ. Заря идет в зоне переходных матчей – 14 позиция.

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