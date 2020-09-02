"Григорчук? О нем могу сказать одно – это прекрасный специалист, сильный тренер. Мы с ним одногодки, еще вместе в футбол играли. Затем наши пути разошлись: он поехал в Прибалтику, я остался в Украине.

Шахтер Солигорск близок к назначению нового украинского тренера

Он долго играл в Прибалтике, потом стал тренером и достигал хороших результатов с командами, в которых работал. Помню период, когда он работал в азербайджанской Габале. Он пригласил моего сына и три года он играл под руководством Романа. Могу только выразить уважение как тренеру и человеку. Специалист классный. Если он придет, это будет плюс", – поделился Вернидуб в интервью официальному сайту Шахтера Солигорск.

Напомним, Шахтер Солигорск под руководством Вернидуба стал лидером чемпионата Беларуси, имея в активе 43 очка и опережая БАТЭ по дополнительным показателям. Кроме этого, белорусский клуб драматично вылетел из Лиги Европы, уступив молдавской Сфынтул в серии пенальти.

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