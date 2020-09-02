"Григорчук? Про нього можу сказати одне – це прекрасний фахівець, сильний тренер. Ми з ним однолітки, ще разом у футбол грали. Потім наші шляхи розійшлися: він поїхав в Прибалтику, я залишився в Україні.

Шахтар Солігорськ близький до призначення нового українського тренера

Він довго грав в Прибалтиці, потім став тренером і досягав хороших результатів з командами, в яких працював. Пам'ятаю період, коли він працював в азербайджанській Габалі. Він запросив мого сина і три роки він грав під керівництвом Романа. Можу тільки висловити йому повагу як тренеру і людині. Спеціаліст класний. Якщо він прийде, це буде плюс", – поділився Вернидуб у інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря Солігорськ.

Нагадаємо, Шахтар Солігорськ під керівництвом Вернидуба став лідером чемпіонату Білорусі, маючи в активі 43 очки та випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками. Окрім цього, білоруський клуб драматично вилетів з Ліги Європи, поступившись молдовському Сфинтулу в серії пенальті.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю