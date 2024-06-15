Действующие чемпионы мира на мажорной ноте завершили подготовку к чемпионату Южной Америки среди национальных команд.

Товарищеские матчи

Гватемала – Аргентина – 1:4

Голы: Мартинес, 4 (аг.) – Месси, 12, 77, Мартинес, 39 (п.), 66

"В нем не участвуют Аргентина, Уругвай и Бразилия": Месси ответил на слова Мбаппе о важности Евро

Уже на 4-й минуте Гватемала неожиданно вышла вперед: "лос чапинес" помогли соперники – Лаутаро Мартинес срезал мяч в собственные ворота. Еще до середины первого тайма Аргентина отыгралась: непревзойденный Месси дождался ошибки соперника (голкипер отдал костурбатий пас, который легко перехватил Лионель) и закатил сферу в пустые ворота. Под конец тайма Лаутаро реабилитировался, с пенальти выведя команду вперед.

В середине второй сорокапятиминутки форвард Интера оформил дубль, замкнув передачу от Месси. Вскоре второй раз забил уже автор ассиста, реализовав выход один на один после паса Ди Марии.

Победа, которая добавила настроения "альбиселесте" перед стартом на Копа Америка – соперниками Аргентины в группе А будут Канада, Перу и Чили.

Герой дня: Нагельсманн переписав історію Євро з першої спроби, а план на 5:1 придумав у туалеті – Бундесмашина завелася!