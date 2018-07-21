Вернидуб не верит, что Заря вернется в Луганск

Наставник Зари Юрий Вернидуб пессимистично оценил шансы на возвращение команды в оккупированный Луганск.

"Мне очень хочется, чтобы вся эта вакханалия быстрее закончилась. Хочется, чтобы в нашей стране нормализовалась политическая ситуация и снова все было хорошо и мирно.

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Верю ли я в возвращение Зари в Луганск? Не верю. Более четырех лет верил, но сейчас уже нет. Сколько можно? Эта ситуация очень долго тянется. Пока не вижу таких вариантов, при которых это стало бы возможным.

То, что мне этого хотелось бы – это 200 процентов. В нашей команде есть ребята из Луганска, у которых там остались родители. К сожалению, что есть, то есть. Надежда, что война закончится в ближайшее время и все нормализуется в нашей стране – минимальная", – рассказал Вернидуб Footboom.

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