Вернидуб: Из-за слов "Слава Украине!" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян"

Наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о своих впечатлениях от ЧМ-2018.

"Смотрел практически все матчи чемпионата мира-2018. Мое мнение, что французы заслуженно стали чемпионами мира. Да, много мячей они забили со стандартных положений, но, видимо, они очень много над этим работали. У меня язык не поворачивается сказать, что Франция незаслуженно выиграла ЧМ-2018.

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Неймар? Вообще не понимаю такого поведения. Стараюсь всегда говорить своим ребятам, что нужно всегда оставаться тем, кто ты есть на футбольном поле. Даже если тебе больно, то не нужно делать из этого трагедию. Если возможно, то где-то перетерпеть, доиграть эпизод до конца, а потом уже смотреть, что там произошло. Что касается Неймара, то все видели комические видео и пародии на него. Что тут говорить? Это некрасиво.

Стоит отметить поступок Виды и Вукоевича. Хочу сказать, что эти ребята просто супер и большие молодцы за то, что поддержали нашу страну. Из-за слов "Слава Украине!" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян". Это катастрофа!

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Почему "Viva la France!" или "Вперед, Россия" – это нормально, а "Слава Украине" – это националистический лозунг? Какими дебилами надо быть, чтобы говорить подобные вещи. Чему тут удивляться? Пропаганда и политика – это то, чем занимаются наши "братья". Пусть дадут нашей стране спокойно жить, развиваться и быть самостоятельной", – цитирует Вернидуба Footboom.