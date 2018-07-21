Вернидуб не вірить, що Зоря повернеться в Луганськ

Наставник Зорі Юрій Вернидуб песимістично оцінив шанси на повернення команди в окупований Луганськ.

"Мені дуже хочеться, щоб вся ця вакханалія швидше закінчилася. Хочеться, щоб в нашій країні нормалізувалася політична ситуація і знову все було добре і мирно.

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Чи вірю я у повернення Зорі в Луганськ? Не вірю. Більше чотирьох років вірив, але зараз вже ні. Скільки можна? Ця ситуація дуже довго тягнеться. Поки що не бачу таких варіантів, при яких це стало б можливим.

Те, що мені цього хотілося б – це 200 відсотків. У нашій команді є хлопці з Луганська, у яких там залишилися батьки. На жаль, що є, те є. Надія, що війна закінчиться найближчим часом і все нормалізується в нашій країні – мінімальна", – розповів Вернидуб Footboom.

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