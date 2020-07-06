Вернидуб не смог прийти на пресс-конференцию после яркой победы Шахтера С – помощник раскрыл причину

Дмитрий Кара-Мустафа, который помогает Юрию Вернидубу в солигорском Шахтере, поговорил с журналистами после победы над Торпедо-БелАЗ (4:1).

"Хотим поблагодарить ребят. Сегодня нам нужна была победа. Торпедо – очень хорошая команда. Тот план, который мы строили на игру, команда выполнила. Мы забили мяч, понимали, что во втором тайме хозяева пойдут отыгрываться, и мы должны действовать на контратаках. Забили три мяча после перерыва и выиграли матч.

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Почему на пресс-конференцию не пришел Юрий Вернидуб? У него незначительные проблемы со здоровьем, он не очень хорошо себя чувствовал", – цитирует Кара-Мустафу официальный сайт Шахтера С.

Напомним, вчерашний триумф позволил "горнякам" вырваться на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

Вернидуб разгромной победой вывел Шахтер С в лидеры чемпионата Беларуси