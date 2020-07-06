toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Вернидуб не смог прийти на пресс-конференцию после яркой победы Шахтера С – помощник раскрыл причину

11:45 - Читати українською
Вернидуб не смог прийти на пресс-конференцию после яркой победы Шахтера С – помощник раскрыл причину
Юрий Вернидуб / Сайт Шахтера С

Дмитрий Кара-Мустафа, который помогает Юрию Вернидубу в солигорском Шахтере, поговорил с журналистами после победы над Торпедо-БелАЗ (4:1).

"Хотим поблагодарить ребят. Сегодня нам нужна была победа. Торпедо – очень хорошая команда. Тот план, который мы строили на игру, команда выполнила. Мы забили мяч, понимали, что во втором тайме хозяева пойдут отыгрываться, и мы должны действовать на контратаках. Забили три мяча после перерыва и выиграли матч.

Милевский и еще 9 игроков Динамо Брест заболели коронавирусом – один из украинцев находится в больнице

Почему на пресс-конференцию не пришел Юрий Вернидуб? У него незначительные проблемы со здоровьем, он не очень хорошо себя чувствовал", – цитирует Кара-Мустафу официальный сайт Шахтера С.

Напомним, вчерашний триумф позволил "горнякам" вырваться на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

Вернидуб разгромной победой вывел Шахтер С в лидеры чемпионата Беларуси

blog_ava
Шахтер – Динамо: Цыганков стал участником скандала в ложе журналистов перед матчем, – СМИ
15:10
13242
Теги
Мир Украинцы за рубежом Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Юрий Вернидуб Беларусь Дмитрий Дмитрий Кара-Мустафа
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
37
мин
Тоттенхэм
22:00
Эвертон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук