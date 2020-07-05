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Вернидуб разгромной победой вывел Шахтер С в лидеры чемпионата Беларуси

5 июля 19:51 - Читати українською
Вернидуб разгромной победой вывел Шахтер С в лидеры чемпионата Беларуси
Торпедо-БелАЗ – Шахтер С – 1:4

Солигорский Шахтер наконец-то смог возглавить турнирную таблицу белорусской Высшей лиги.

Чемпионат Беларуси, 16 тур

Торпедо-БелАЗ – Шахтер С – 1:4

Голы: Премудров, 77 – Иванович, 12 Лисакович, 58, 83, Подстрелов, 86

После трех ничьих подряд команда Юрия Вернидуба разобралась с Торпедо, который перед матчем отставал всего на одно очко. Виталий Лисакович в который раз доказал, что сейчас он является одним из лучших игроков сезона в Беларуси. Сначала звезда "горняков" отдал тонкую передачу на Ивановича, а после перерыва сам удвоил преимущество своей команды.

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Казалось, что гости уже могут праздновать победу, но концовка получилась несколько напряженной. Премудров переиграл всех на втором этаже, дав Торпедо надежду на ничью. Шахтер быстро пришел в себя, и снова на первых ролях оказался Лисакович – дубль 22-летнего нападающего. Через несколько минут Подстрелов окончательно добил соперника.

Разгром Торпедо позволил команде Вернидуба выйти в лидеры турнирной таблицы. БАТЭ пока уступает по разнице голов, а Неман еще должен победить в перенесенном матче.

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