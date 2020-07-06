Вернидуб не зміг прийти на прес-конференцію після яскравої перемоги Шахтаря С – помічник розкрив причину

Дмитро Кара-Мустафа, який допомагає Юрію Вернидубу в солігорському Шахтарі, поговорив з журналістами після перемоги над Торпедо-БелАЗ (4:1).

"Хочемо подякувати хлопцям. Сьогодні нам потрібна була перемога. Торпедо – дуже хороша команда. Той план, який ми будували на гру, команда виконала. Ми забили м'яч, розуміли, що в другому таймі господарі підуть відіграватися, і ми повинні діяти на контратаках. Забили три м'ячі після перерви і виграли матч.

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Чому на прес-конференцію не прийшов Юрій Вернидуб? У нього незначні проблеми зі здоров'ям, він не дуже добре почувався", – цитує Кара-Мустафу офіційний сайт Шахтаря С.

Нагадаємо, вчорашній тріумф дозволив "гірникам" вирватися на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Білорусі.

Вернидуб розгромною перемогою вивів Шахтар С в лідери чемпіонату Білорусі