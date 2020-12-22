"В Молдову из Украины мы выезжаем 13 января, а 15 января Шериф начнет подготовку ко второй части чемпионата. Моими помощниками будут те же специалисты, которые работали со мной в солигорском Шахтере. Также, чтобы была возможность быстро познакомиться с командой и изучить возможности новых подопечных, в тренерском штабе будет местный тренер, который работал в Шерифе ранее. 20 февраля стартуем в чемпионате.

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Будут ли украинцы в Шерифе? В этой команде играет уже украинец, футболист высокого уровня Андрей Близниченко. Если будет возможность пригласить игрока такого же уровня, конечно, обращусь в клуб с предложением принять такого футболиста в Шериф", – рассказал Вернидуб в комментарии Мeta-ratings.

Добавим, что Шериф ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата Молдовы с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя.

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