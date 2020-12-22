"В Молдову з України ми виїжджаємо 13 січня, а 15 січня Шериф почне підготовку до другої частини чемпіонату. Моїми помічниками будуть ті ж фахівці, які працювали зі мною в солігорському Шахтарі. Також, щоб була можливість швидко познайомитися з командою і вивчити можливості нових підопічних, в тренерському штабі буде місцевий тренер, який працював в Шерифі раніше. 20 лютого стартуємо в чемпіонаті.

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Чи будуть українці в Шерифі? У цій команді грає вже українець, футболіст високого рівня Андрій Близниченко. Якщо буде можливість запросити гравця такого ж рівня, звичайно, звернуся до клубу з пропозицією взяти такого футболіста в Шериф", – розповів Вернидуб в коментарі Мeta-ratings.

Додамо, що Шериф пішов на зимову паузу лідером чемпіонату Молдови з відривом у шість очок від найближчого переслідувача.

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