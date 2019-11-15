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Вернидуб начал работу в солигорском Шахтере

18:14 37 Читати українською
Вернидуб начал работу в солигорском Шахтере
Юрий Вернидуб / Сайт солигорского Шахтера

Украинский тренер Юрий Вернидуб провел первую тренировку с командой после своего назначения в Шахтер Солигорск.

Новый тренерский штаб сегодня утром (15 ноября) впервые поработал с игроками на тренировке, информирует официальный сайт белорусского клуба.

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Футболисты начали день с получасового занятия в тренажерном зале, а затем вышли на поле, где отработали еще около часа в высоком темпе. Беговую работу дополнили несколько упражнений, которые были направлены на ознакомление с требованиями тренерского штаба Юрия Вернидуба по организации игры.

Напомним, Шахтер С занимает третье место белорусского первенства за два тура до финиша. Новоиспеченная команда Вернидуба уступает двумя очками БАТЭ и семью брестскому Динамо.

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Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Украинцы за рубежом
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