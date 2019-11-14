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Вернидуб мог возглавить Ворсклу, – журналист

21:29 163 Читати українською
Вернидуб мог возглавить Ворсклу, – журналист
Юрий Вернидуб / Футбол 24

Бывший наставник луганской Зари Юрий Вернидуб отказался стать главным тренером полтавской Ворсклы. "Бело-зеленые" попрощались с Виталием Косовским из-за неудовлетворительных результатов.

Новоназначенный тренер солигорского Шахтера отказал полтавчанам. Об этом журналист Роман Бебех написал в своем твиттере.

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"А Вы знали, что Ворскла очень звала к себе Юрия Вернидуба? Но он выбрал белорусский вариант", – отметил экс-сотрудник группы 1+1 медиа.

Напомним, что Юрий Вернидуб в 2011-2019 гг. работал с луганской Зарей. Недавно он возглавил одного из лидеров белорусского чемпионата – солигорский Шахтер.

В свою очередь Ворскла провалила старт украинской Премьер-лиги и попрощалась с Косовским. В данный момент полтавчане занимают последнее место в лиге и набрали лишь 8 очков за 14 туров.

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Ворскла Ворскла Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Роман Бебех
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