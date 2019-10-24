Вернидуб может возглавить солигорский Шахтер – украинский тренер отреагировал на слухи о новом месте работы

Бывший наставник луганской Зари Юрий Вернидуб может получить работу в одном из ведущих клубов чемпионата Беларуси.

Украинский специалист рассматривает возможность возглавить Шахтер Солигорск, информирует Tribuna.by. Сам Вернидуб уже ответил на слухи о вероятном продолжения карьеры в белорусском клубе.

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– Ну я пока ничего не буду комментировать. В жизни все может быть. Но не хочу что-то сейчас комментировать.

– А если, например, не Шахтер, то вам в принципе хотелось бы попробовать поработать в Беларуси?

– Жизнь покажет. Не хочу говорить заранее", – сказал Вернидуб.

К слову, пока солигорский Шахтер занимает третье место белорусского чемпионата, уступая лидеру (Динамо Брест) семь очков.

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