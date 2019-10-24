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Вернидуб може очолити солігорський Шахтар – український тренер відреагував на чутки щодо нового місця роботи

20:37 923 Читать на русском
Вернидуб може очолити солігорський Шахтар – український тренер відреагував на чутки щодо нового місця роботи
Юрій Вернидуб / Фото офіційного сайту Зорі

Колишній наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб може отримати роботу в одному з провідних клубів чемпіонату Білорусі.

Український фахівець розглядає можливість очолити Шахтар Солігорськ, інформує Tribuna.by. Сам Вернидуб вже відповів на чутки щодо імовірного продовження кар'єри у білоруському клубі.

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– Ну я поки нічого не буду коментувати. У житті все може бути. Але не хочу щось зараз коментувати.

– А якщо, наприклад, не Шахтар, то вам в принципі хотілося б спробувати попрацювати в Білорусі?

– Життя покаже. Не хочу говорити наперед", – сказав Вернидуб.

До слова, наразі солігорський Шахтар посідає третю сходинку білоруського чемпіонату, поступаючись лідеру (Динамо Брест) сімома очками.

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Теги
Світ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Білорусь
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