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Вернидуб: Львовяне должны поддержать Карпаты, а не только обзывать их овцами

06:00 175 Читати українською
Вернидуб: Львовяне должны поддержать Карпаты, а не только обзывать их овцами
Юрий Вернидуб / фото из открытых источников

Наставник белорусского Шахтера Юрий Вернидуб призвал украинских болельщиков чаще ходить на стадионы.

"Самое главное, чтобы как можно больше людей приходило на стадионы. Поверьте, очень тяжело играть. Понимаю, что могут написать о том футболе, который показывают клубы, что это каменный век. Так вы придите для начала и поддержите команды, за которые вы болеете.

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Команда базируется, допустим, во Львове. Вы же львовяне, должны поддержать свой клуб. Не только обзывать овцами, а поддержать в хорошем смысле слова. Так же и любой другой клуб. Тогда появится культура боления за команду.

Возможно, начнут и президенты думать, как усилить команду, как назначить более сильного тренера, который поставит более интересную игру, чтобы привлечь еще больше зрителей", – сказал Вернидуб в программе Футбольный формат.

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