Вернидуб: Львів'яни повинні підтримати Карпати, а не тільки обзивати їх вівцями

Наставник білоруського Шахтаря Юрій Вернидуб закликав українських вболівальників частіше ходити на стадіони.

"Найголовніше, щоб якомога більше людей приходило на стадіони. Повірте, дуже важко грати. Розумію, що можуть написати про той футбол, який показують клуби, що це кам'яний вік. Так ви прийдіть для початку і підтримайте команди, за які ви вболіваєте.

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Команда базується, припустимо, у Львові. Ви ж львів'яни, повинні підтримати свій клуб. Не тільки обзивати вівцями, а підтримати в хорошому сенсі слова. Так само і будь-який інший клуб. Тоді з'явиться культура вболівання за команду.

Можливо, почнуть і президенти думати, як підсилити команду, як призначити сильнішого тренера, який поставить більш цікаву гру, щоб залучити ще більше глядачів", – сказав Вернидуб у програмі Футбольний формат.

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