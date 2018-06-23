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Вернидуб: Лунин не будет арендован Зарей

16:10 6 Читати українською
Вернидуб: Лунин не будет арендован Зарей
Андрей Лунин / УЕФА

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал перспективы голкипера Андрея Лунина, который перешел в Реал.

"Уверен, Реал, если будет отдавать его в аренду, то тоже исключительно в достаточно серьезный клуб. А значит, стоит надеяться на то, что у него будет хорошая игровая практика. Впрочем, сейчас в Реале новый тренер. Возможно, Андрей пройдет сборы с основным составом, получит шанс проявить себя и им сразу же сполна воспользуется. А почему бы и нет?

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Аренда Лунина Зарей? Нет. Признаюсь честно, поначалу в переговорах с другими клубами такой вариант рассматривался. К примеру, с Реал Сосьедадом. Они готовы были его купить и отдать нам в аренду на год, но там и сумма трансфера была в 4-5 раз меньше", – цитирует Вернидуба Sport Arena.

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