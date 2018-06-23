Вернидуб: Лунин не будет арендован Зарей

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал перспективы голкипера Андрея Лунина, который перешел в Реал.

"Уверен, Реал, если будет отдавать его в аренду, то тоже исключительно в достаточно серьезный клуб. А значит, стоит надеяться на то, что у него будет хорошая игровая практика. Впрочем, сейчас в Реале новый тренер. Возможно, Андрей пройдет сборы с основным составом, получит шанс проявить себя и им сразу же сполна воспользуется. А почему бы и нет?

Вернидуб: Имел хорошее предложение из России, но не собираюсь там работать

Аренда Лунина Зарей? Нет. Признаюсь честно, поначалу в переговорах с другими клубами такой вариант рассматривался. К примеру, с Реал Сосьедадом. Они готовы были его купить и отдать нам в аренду на год, но там и сумма трансфера была в 4-5 раз меньше", – цитирует Вернидуба Sport Arena.