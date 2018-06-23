Вернидуб: Лунін не буде орендований Зорею

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перспективи голкіпера Андрія Луніна, який перейшов у Реал.

"Упевнений, Реал, якщо буде віддавати його в оренду, то теж виключно в досить серйозний клуб. А значить, варто сподіватися на те, що у нього буде хороша ігрова практика. Втім, зараз в Реалі новий тренер. Можливо, Андрій пройде збори з основним складом, отримає шанс проявити себе і їм відразу ж сповна скористається. А чому б і ні?

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Оренда Луніна Зорею? Ні. Зізнаюся чесно, спочатку в переговорах з іншими клубами такий варіант розглядався. Наприклад, з Реал Сосьєдадом. Вони готові були його купити і віддати нам в оренду на рік, але там і сума трансферу була в 4-5 разів менше", – цитує Вернидуба Sport Arena.