Вернидуб: Имел хорошее предложение из России, но не собираюсь там работать

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал продление контракта с луганчанами, а также переход голкипера Андрея Лунина в Реал.

"Решение о том, что я останусь в Заре, было принято давно, и все условия соглашения были согласованы заранее, оставалось лишь поставить подписи на контракте.

Я горжусь, что вот уже девятый год работаю в Заре, и за это время команда движется вперед, становится конкурентоспособной. Мы хорошо работаем на трансферном рынке, появляются новые футболисты, которые раскрываются в Заре. Кто-то остается в команде, кому-то мы даем путевку в жизнь, при этом клуб зарабатывает на их трансферах. Думаю, мы на правильном пути.

Вернидуб продлил контракт с Зарей

У меня договор с президентом, что если я получаю предложение от другого клуба – то сразу сообщаю руководству. Не буду говорить, что у меня их не было. Было предложение от очень хорошего клуба и выгодное во всех отношениях. Но я все-таки остался в Заре.

Скажу лишь, что оно было из России, но там я работать не буду в любом случае, несмотря на то, что клуб с очень хорошим именем.

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Андрею было очень тяжело в течение сезона. Постоянные слухи о его возможном переходе, разные страны, разные команды… А ведь парню всего 19 лет. Вспомните, сколько было разговоров о возможном трансфере Андрея Ярмоленко? Два или три года ходили постоянные слухи. Но Ярмоленко был уже сложившимся футболистом, и ему, наверное, было проще справиться с давлением. Иное дело – Лунин. Я просто снимаю перед ним шляпу в связи с тем, как он справился с этим психологическим давлением. Он просто делал свою работу и у него это неплохо получалось.

Мы предвидели переход Лунина, поэтому подписали Заури Махарадзе из Олимпика. К тому же у нас есть Олег Чуваев и Луис Фелипе. Так что для команды это не будет катастрофой. При этом для клуба и самого футболиста это очень удачный трансфер", – рассказал Вернидуб в интервью football.ua.