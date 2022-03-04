"Я не могу понять президента России Путина и его окружение. И не могу понять не выступающих против него россиян.

"Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе": Вернидуб принял решение пойти на войну

Понимаю, что многие граждане России не осознают, что происходит. В России все показывают не так, как есть на самом деле. Говорят, что освобождают нас. Но от чего? Они говорили, что мы фашисты, нацисты...

Я даже не могу найти слова, чтобы описать то, что они делают. Они атакуют дома мирных жителей, но говорят, что поражают лишь военную инфраструктуру. Они лгут", – цитирует Вернидуба Bbc.com.

Напомним, украинский специалист вернулся в Украину, чтобы с оружием в руках защищать родину.

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