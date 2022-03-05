"Не сумніваюся, що Україна виграє цю війну. Не можу думати ні про що інше. Я в цьому впевнений. Бачив, як ця трагедія об’єднала нас як націю.

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Маю велику повагу до Володимира Зеленського. Що б про нього не говорили. Я голосував за нього. Люди називали його клоуном, але він показав, що є справжнім лідером. Він чесний. Теж робив помилки, але нормально для всіх помилятися. Уявляю, як йому важко керувати країною. Не сумніваюся, що він хороша людина. У нас є президент, який буде діяти правильно. Я вірю в нього", – цитує Вернидуба Bbc.com.

Нагадаємо, 56-річний український фахівець повернувся в Україну, аби зі зброєю в руках захищати батьківщину.

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