"Мы очень довольны победой. Но не все удавалось, плюс удаление повлияло. Шахтер – хорошая команда, давила, контролировала мяч. Нам повезло забить в конце.

Шахтер – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я не сказал бы, что мы сильно рассчитывали на победу. Гол – это полностью заслуга Аллахьяра. Блестяще сыграл, протянул, это его заслуга.

"Мой удар? Удары скорпиона случаются у меня на тренировках. Надеюсь, что могу забить так с игры", – сказал Вернидуб для ТК Футбол.

Шахтер остался вторым в таблице УПЛ, Заря с матчем в запасе отстает от "горняков" лишь на 4 очка.

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