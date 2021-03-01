"Ми дуже задоволені перемогою. Не все вдавалося, плюс вилучення вплинуло. Шахтар – хороша команда, тиснула, контролювала м'яч. Нам пощастило забити наприкінці.

Шахтар – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я не сказав би, що ми сильно розраховували на перемогу. Гол – це повністю заслуга Аллах'яра. Блискуче зіграв, протягнув, це його заслуга.

"Мій удар? Удари скорпіона трапляються у мене на тренуваннях. Сподіваюся, що можу забити так з гри", – сказав Вернидуб для ТК Футбол.

Шахтар залишився другим у таблиці УПЛ, Зоря з матчем у запасі відстає від "гірників" лише на 4 очки.

Зоря в меншості переграла Шахтар у видовищному матчі туру – спрацювала заміна Скрипника, перша поразка Каштру в УПЛ