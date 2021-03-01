Вернидуб: Гол Шахтарю – це повністю заслуга одного гравця
Лідер Зорі Віталій Вернидуб зізнався, що практикує стиль Ібрагімовіча на тренуваннях.
"Ми дуже задоволені перемогою. Не все вдавалося, плюс вилучення вплинуло. Шахтар – хороша команда, тиснула, контролювала м'яч. Нам пощастило забити наприкінці.
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Я не сказав би, що ми сильно розраховували на перемогу. Гол – це повністю заслуга Аллах'яра. Блискуче зіграв, протягнув, це його заслуга.
"Мій удар? Удари скорпіона трапляються у мене на тренуваннях. Сподіваюся, що можу забити так з гри", – сказав Вернидуб для ТК Футбол.
Шахтар залишився другим у таблиці УПЛ, Зоря з матчем у запасі відстає від "гірників" лише на 4 очки.
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