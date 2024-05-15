Суперкубок Франции будет разыгран за границей – ПСЖ "выбирает" соперника
Матч за Суперкубок Франции 2024 года состоится в Китае.
Суперкубок Франции 2024 года будет разыгран в столице Китая Пекине, информирует RMC Sport. В единственном матче ПСЖ встретится либо с Лионом, либо с Монако.
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Соперник парижан определится по итогам финала Кубка Франции, в котором команда Луиса Энрике сыграет 25 мая с Лионом. Если ПСЖ уступит "ткачам", то именно Лион отправится в Китай. В противном случае парижанам придётся играть со второй командой Лиги 1. Это место за собой забронировал Монако.
Согласно L'Équipe, начиная с 2025 года формат Суперкубка Франции может быть изменён. У турнира может появиться ещё одна стадия – полуфинальная.