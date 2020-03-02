Вернидуб: Больше не смотрю в сторону России, другое дело – Беларусь

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал, почему не задумывался о предложениях из России.

"Никогда не смотрел в сторону России с того момента, когда у нас все произошло. Я один раз и навсегда сказал, что в ту сторону больше не смотрю. Пока все это происходит – никогда. Если что-то наладится, что-то изменится в лучшую сторону.

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Я не скрываю, у меня были хорошие предложения. Но я их отверг, так как здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего – твоя совесть, твое видение ситуации и патриотизм.

Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения. Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?", – подчеркнул Вернидуб в комментарии Football Hub.

Напомним, Вернидуб возглавил солигорский Шахтер в ноябре прошлого года, подписав контракт до конца 2022-го.

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