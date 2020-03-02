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Вернидуб: Більше не дивлюсь у бік Росії, інша справа – Білорусь

15:47 711 Читать на русском
Вернидуб: Більше не дивлюсь у бік Росії, інша справа – Білорусь
Юрій Вернидуб / фото: М. Козелко

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб розповів, чому не замислювався щодо пропозицій з Росії.

"Ніколи не дивився в сторону Росії з того моменту, коли у нас все сталося. Я один раз і назавжди сказав, що в ту сторону більше не дивлюся. Поки все це відбувається – ніколи. Коли щось налагодиться, щось зміниться в кращу сторону.

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Я не приховую, у мене були хороші пропозиції. Але я їх відкинув, тому що тут не повинен стояти пріоритет матеріальної сторони – грошей. Перш за все – твоя совість, твоє бачення цієї ситуації і патріотизм.

Я народився в Україні, чому я повинен зрадити український народ і свою країну? Через гроші? Можна і тут заробити. Білорусь – це зовсім інше. Це та країна, з якою ми досі дружимо і нормальні відносини. Той же Казахстан, я казав. Всі інші колишні країни СНД: чому ні?" – підкреслив Вернидуб в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Вернидуб очолив солігорський Шахтар у листопаді минулого року, підписавши контракт до кінця 2022-го.

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Теги
Трансфери Світ Росія Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Білорусь
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