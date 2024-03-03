"Другий м'яч – у мене є питання, але то таке… Гра вже минула. Щодо картки, то я не бачив, не буду брехати. Якщо там справді був наступ, значить червона, не було – жовта. Якщо рефері переглядав відеоповтор та ухвалив таке рішення, значить, він щось там побачив – грубу гру, наступ чи що.\

Скандальний гол у відеоогляді матчу Шахтар – Кривбас – 5:2

Відреагували на пропущений гол, забили. Але потім… Дуже поважаємо суперників – коли порушуємо правила, починаємо підіймати, гладити. Цього не потрібно робити. Треба перепросити і займати позицію. Цим скористався Шахтар – швидкий розіграш, пропустили другий м’яч.

Президент прийшов після матчу, підтримав команду. Гра була до 57-ї хвилини, коли ми грали у рівних складах. Після вилучення грати з Шахтарем важко. Але я вдячний хлопцям, билися", – сказав Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.

Водночас Тribuna.com наводить трохи ширший коментар наставника Кривбаса щодо другого пропущеного м'яча: "Це буде урок для нашої команди та наших гравців. Коли ти порушуєш правила, не треба гладити та підіймати чужого гравця. А коли троє підійшли, почали його підіймати та жаліти, Шахтар трошки хитріше вчинив – взяв та швидко розіграв. Я такі моменти вже бачив. Це те ж саме, що з Вересом було. Що зробиш, будемо вчитися на цих помилках.

Попереду багато матчів. У Шахтаря також є пропущені ігри, хай вони ще наберуть свої бали. Ми будемо боротися до кінця. Такі ігри треба швидше забувати, підійматися з колін та рухатися далі".

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