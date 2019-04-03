Вернидуб – о матче с Динамо: Футболисты Зари хорошо играли, остались в большинстве и так все смазали

Главный тренер луганчан Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ между Зарей и Динамо.

"Проиграли тот матч, который не должны были проигрывать. Так хорошо играть, остаться в большинстве и так все смазать... Не смог я докричаться. Горло сорвал. Куда бежали, зачем бежали? Видно, немного недоработали.

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Что помешало удержать победный счет? Повторюсь – иметь преимущество, забить второй гол, быть в большинстве... Наверное, не хватило мастерства. Нужно дорабатывать с каждой игрой, с каждой тренировкой. Необходимо спокойно сесть, посмотреть всю игру, а уже потом что-то говорить. Сейчас комментировать сложно.

Пенальти в ворота Зари? У меня вообще вопросов никаких нет. Они судят, как судят. Извините за тавтологию, но скажу одно – судьи судить не умеют. В одну сторону штрафные, а в другую – нет. Не понимаю этого. Пусть они сами оценивают свое судейство.

В чем виноват Махарадзе? Во всех трех голах его вины нет. Цыганков забил супергол. Первый мяч – расстреливали с десяти метров. Сложно отбить. Плюс пенальти. Здесь дело не в Махарадзе. Не один он играл, а играла вся команда. Нужно быть мудрее в следующий раз. Когда есть преимущество в два мяча, нужно доводить дело до победы. Но я все равно благодарен ребятам. Они выложились на все сто процентов. Главное, что игра понравилась болельщикам", – цитирует Вернидуба пресс-служба Зари.

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