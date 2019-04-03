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Вернидуб – о матче с Динамо: Футболисты Зари хорошо играли, остались в большинстве и так все смазали

3 апреля 22:59 89 Читати українською
Вернидуб – о матче с Динамо: Футболисты Зари хорошо играли, остались в большинстве и так все смазали
Виталий Вернидуб / ФК Заря

Главный тренер луганчан Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ между Зарей и Динамо.

32’ Александр Караваев
54’ Максим Белый
69’ Максим Белый
 
Тамаш Кадар 53’
Виталий Буяльский 59’
Виктор Цыганков 63’
Виктор Цыганков 82’

"Проиграли тот матч, который не должны были проигрывать. Так хорошо играть, остаться в большинстве и так все смазать... Не смог я докричаться. Горло сорвал. Куда бежали, зачем бежали? Видно, немного недоработали.

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Что помешало удержать победный счет? Повторюсь – иметь преимущество, забить второй гол, быть в большинстве... Наверное, не хватило мастерства. Нужно дорабатывать с каждой игрой, с каждой тренировкой. Необходимо спокойно сесть, посмотреть всю игру, а уже потом что-то говорить. Сейчас комментировать сложно.

Пенальти в ворота Зари? У меня вообще вопросов никаких нет. Они судят, как судят. Извините за тавтологию, но скажу одно – судьи судить не умеют. В одну сторону штрафные, а в другую – нет. Не понимаю этого. Пусть они сами оценивают свое судейство.

В чем виноват Махарадзе? Во всех трех голах его вины нет. Цыганков забил супергол. Первый мяч – расстреливали с десяти метров. Сложно отбить. Плюс пенальти. Здесь дело не в Махарадзе. Не один он играл, а играла вся команда. Нужно быть мудрее в следующий раз. Когда есть преимущество в два мяча, нужно доводить дело до победы. Но я все равно благодарен ребятам. Они выложились на все сто процентов. Главное, что игра понравилась болельщикам", – цитирует Вернидуба пресс-служба Зари.

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Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Заря - Динамо Киев
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